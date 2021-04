Com disparada da Covid-19, Porto Velho é a capital de maior letalidade na Amazônia

A Tribuna do Acre

Porto Velho é o novo foco da pandemia na região Norte do Brasil e ultrapassou Manaus (AM) no número de mortos para cada cem mil habitantes. Vale destacar que a capital do Amazonas por dois momentos distintos foi o epicentro da pandemia no país. Os dados apresentados pelo Ministério Público de Rondônia por meio do Grupo de Atuação Especial Cível e de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Consumidor e da Saúde – GAECIV.

Os números apontados pelo MP/RO indicam que 408 pessoas morreram por cada cem mil habitantes até hoje em Porto Velho, enquanto Manaus registra 399 óbitos. por 100 mil. Rio Branco é a penúltima capital da região Norte nessa estatística, com 222 mortos por 100 mil, estando à frente só de Palmas, com 154.

Além ser o epicentro da pandemia na região Norte, Porto Velho é a segunda capital brasileira, nesse quesito, ficando atrás apenas de Cuiabá, que registra 418 mortes.

Entretanto, a capital rondoniense segue com o afrouxamento das normas de distanciamento social, permitindo a permanência de pessoas em lojas, bares e restaurantes todos os dias da semana. O senador Marcos Rogério (DEM, integrante da CPI da COVID questionou a necessidade da comissão, julgando que ela é extemporânea.

No último domingo (25) foram registrados oito óbitos por covid-19 no Estado de Rondônia, sendo cinco em Porto Velho.