Civil e PRF apreendem droga com homem que viaja de Cruzeiro do Sul a Rio Branco

Na noite da última terça-feira, 27, uma ação integrada entre a Polícia Civil (PCAC) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de quase meio kilo de entorpecente que saia do município de Cruzeiro do Sul em direção à Tarauacá.

Por meio do recebimento de uma denúncia anônima, os policiais interceptaram um ônibus que faz a linha Cruzeiro do Sul/Rio Branco e ao averiguar as bagagens de um dos passageiros encontraram a quantia de 400 gramas de cloridrato de cocaína.

A apreensão do entorpecente contou com o apoio de um cão farejador da Polícia Civil, treinado pelos próprios policiais da região do Vale do Juruá