Zen diz não temer CPI ampla e afirma que requerimento de aliados é “copia e cola”    

O deputado Daniel Zen se disse nesta terça-feira (27) triste com a notícia colocando Rio Branco entre as 50 cidades mais violentas do mundo e que poderia discorrer sobre vários assuntos, como a tentativa de se implantar à força, de modo truculento, ensino agrícola em escola da região da Transacreana.

Ele também criticou a tentativa de ampliar as investigações na Educação do Acre. Segundo ele, o requerimento de CPI ampla causa incidente regimental. Sindicâncias e apurações já foram realizadas e nada encontraram no período solicitado pelos aliados.

Zen diz que o requerimento proposto pela base aliada é “copia e cola” do pedido da oposição, com pequenas alterações.

O deputado diz que tem chegado muita informação sigilosa até ele que abrem frentes de investigação na CPI. “Nada de unificar CPI, nada de dizer que um requerimento abrange o outro”, disse, colocando todo seu sigilo fiscal e telefônico aberto.