NÃO APOSTEM UM CENTAVO FURADO de que a candidatura da Márcia Bittar (sem partido), ao Senado em 2022, é um mero balão de ensaio. O BLOG tem a informação segura de que o presidente Jair Bolsonaro é 100% o principal avalista da candidatura. E, deve pedir pessoalmente ao governador Gladson Cameli que a inclua na sua chapa para a reeleição na vaga do Senado.

Segundo uma fonte do BLOG, conversas neste sentido já aconteceram entre o senador Márcio Bittar (MDB), presidente Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PSL). Houve toda aquela confusão na relatoria do orçamento da União, mas o grosso dos recursos da emenda da relatoria foi mantido, e quando uma parcela tiver que ser destinado ao governo do estado, terá que ter a assinatura de Bittar. Ou seja, o governador Gladson está na sua dependência para ter mais recursos extras, para tocar obras no seu governo.

Liguei ontem ao senador Márcio Bittar (MDB) para checar a informação da fonte, e este disse que as conversas procedem e que, sua ex-esposa Márcia Bittar será mesmo a candidata ao Senado, no Acre. O partido da candidata será definido ainda. Na política, como se diz no popular: o sistema é bruto.

DEPOIS NÃO RECLAMEM

PREFEITURA próxima a Rio Branco começou a fazer contrato sem licitação. Depois, não reclamem do MP.

UM ESQUEMA PESADO

HÁ TODO UM ESQUEMA para enfraquecer o grupo do ex-prefeito Vagner Sales. O ex-prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary, velho aliado, deve disputar uma vaga na ALEAC fora do MDB, vereadores ligados ao Vagner estão sendo procurados para apoiar o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, na política as paredes falam.

CABEÇA DO PÁDUA

“FLAVIANO PARA O SENADO saiu da cabeça fantasiosa do Pádua Bruzugu, o restinho que ficou do MDB vai brigar mesmo é para indicar um vice na chapa do Gladson”. Comentário de um velho emedebista.

PORTA ESCANCARADA

UM FURINHO político para abrir a semana. A nova direção do REPUBLICANOS vai chamar o deputado André da “Droga Vale” (REPUBLICANOS), e lhe comunicar que, procure outro partido, porque não terá legenda para disputar a reeleição. A porta de saída é serventia da casa.

CHAPA SEM DEPUTADOS

A INFORMAÇÃO é que a chapa do REPUBLICANOS para a ALEAC, em 2022, não dará vaga para quem tiver mandato de deputado. É, o André tem que procurar outro rumo.

NÃO QUER CONVERSA

O governador Gladson Cameli, ao que parece, não quer conversa com o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB), recusou todos os pedidos de abrir diálogo com os Sales.

NÃO FOI ATENDIDO

O PRÓPRIO senador Márcio Bittar (MDB) já deu por duas vezes a sugestão que não foi aceita pelo governador Gladson. Bittar acha fundamental o reatamento da aliança com o grupo do Vagner, em que pese a relutância.

CONVERSA PARA AFINAR

O BLOG tem a informação de que o senador Márcio Bittar (MDB) e o deputado federal Flaviano Melo (MDB) sentam hoje em Brasília, para afinar uma conversa sobre 2022.

DEU CREDIBILIDADE

A PASSAGEM da jornalista Silvânia Pinheiro pela SECOM deu credibilidade na área ao governo. Montou uma Agência de Notícias, modelo de bom jornalismo; usou da régua legal e profissional na distribuição da verba da mídia, de acordo com o número de leitores, se relacionou bem com os colegas, evitou acertadamente ao não entrar para o bate-boca com adversários, enfim, saiu por cima.

OS QUE NÃO GOSTARAM

OS QUE não gostavam da presença da Silvânia na SECOM eram alguns donos de órgãos de comunicação, que queriam ganhar na verba da mídia sem ter leitores, vivendo do passado.

MEDIDA ACERTADA

FOI UMA MEDIDA acertada do governador Gladson, ao lhe levar para ficar no seu gabinete, mais próximo dela, porque é uma voz ponderada, e pode contrapor ao caminho errado do governo virar um trombador.

PROFISSIONAL ÉTICO

BOA, A ESCOLHA DO JORNALISTA Rutemberg Crispim para assumir a SECOM. É um profissional ético. Não deve mudar muita coisa na condução da pasta. Mas, para não dizer que não falei de flores, vai uma sugestão: fora o governador, na gestão; só quem deve falar de assuntos do governo é o secretário de Comunicação, e mais ninguém, ou vira uma Casa de Noca.

NINGUÉM GANHA ESTA GUERRA

O GLADSON E O MAJOR ROCHA estão errados, se algum deles acha que pode ganhar esta batalha verbal de denúncias e troca de adjetivos pesados. Perderão ambos.

NÃO SE DÁ ARMAS A ADVERSÁRIOS

O GLADSON não entendeu ainda que, ficar respondendo pela mídia aos ataques do vice-governador, é tudo o que o Rocha quer? Fogueira não se apaga com gasolina.

UMA LIÇÃO PARA O GLADSON

O EX-DEPUTADO Alberto Zaire (MDB), em todas as sessões da ALEAC, ele descia o malho no ex-governador Geraldo Mesquita, e este dava o calado por resposta. Certo dia, eu e o saudoso José Chalub Leite lhe perguntamos, por qual razão não rebatia os ataques? A resposta foi sábia: “Aprendam, a pior coisa a um político é não falar dele, nem de bem e nem de mal”. Uma lição para o Gladson.

FICOU MUITO CLARO

NESTA QUESTÃO DA “CPI da Educação” ficou muito clara uma situação que só o Palácio Rio Branco não via: não existe uma articulação política do governo competente.

NOMES EXPERIENTES

ALYSON BESTENE, Osmir Lima, Moisés Diniz, Luiz Calixto, Silvânia Pinheiro, Flávio Pereira, são nomes experientes citados para compor um grupo de aconselhamento político do governador. Não pode mais continuar isolado

PERGUNTA LEVE

COMO vão convencer a senadora Mailza Gomes (PP), que é presidente do partido, deixar de disputar o Senado, para ser candidata a deputada federal? Pergunta no ar.

DEPOIS DA PORTA ARROMBADA

ESTÃO na base de só procurar fechar a porta depois que foi arrombada. Na política, tem de se antecipar aos fatos.

NÃO FICOU DE BOM TAMANHO

NÃO FICOU de bom tamanho para o caciques Flaviano Melo, Márcio Bittar, Aldemir Lopes, e outros emedebistas de menor escalão, prometerem ao Gladson levar o MDB em peso para seu governo, quando não tinham a mercadoria na prateleira. O MDB não tem comando.

CANDIDATURA POSTA

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM) não saiu da disputa de ser o candidato ao Senado na chapa do governador Gladson. Joga com a carta da sua lealdade ao projeto político do governo. Ponto que não pode ser questionado.

SEM PROBLEMA

NUM PONTO, o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, agiu certo ao não ir na conversa fiada do ex-ministro Pazuello, guardou o estoque para a segunda dose das vacinas da Oxford e Coronavac.

REBELIÃO ESPERADA

ESTA rebelião no MDB já era esperada: as cabeças coroadas do partido dividiram os melhores cargos, e deixaram os demais segurando no pincel.

CPI DA EDUCAÇÃO

ESTÁ dentro da lógica jurídica o presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior (PP) ler na sessão de hoje a peça com pedido de abertura da CPI, e fazer a sua instalação.

FRASE MARCANTE

“As boas amizades são como o bom vinho: melhoram com o tempo”. (Monteiro Lobato)