Mais de 1,7 mil atendimentos em mutirão da Saúde em Tarauacá

Considerando a necessidade de fortalecer as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e disseminação da Covid-19 nos municípios do Acre, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Diretoria de Redes de Atenção à Saúde e Saúde Itinerante Especializado, do Departamento de Atenção Primária e coordenação de Saúde Bucal, realizou, no último fim de semana, 1.791 atendimentos com uma equipe multiprofissional e especializada.“As ações ocorreram em parceria com o Município de Tarauacá, Centro Oncológico do Acre (Cecon) e Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres (SEASHDM), por meio da Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres, com apoio do Gabinete da Primeira-Dama, Ana Paula Cameli”, explica a coordenadora do programa, Rosemary Fernandes.

A equipe do programa atendeu a população na Escola Estadual Dr. Djalma da Cunha Batista. Por meio de agendamento, foram realizadas 107 consultas em clínica geral, 69 consultas pediátricas 111 na especialidade de ginecologia e obstetrícia, e 38 consultas na área de infectologia. Além disso, foram 329 atendimentos de enfermagem, 34 do serviço social, 215 receitas dispensadas e 130 exames laboratoriais. Entre os exames de apoio e diagnóstico, foram realizadas 36 ultrassonografias, 76 exames preventivos de câncer do colo uterino (PCCU), 5 colposcopias e 3 procedimentos de biópsia de colo uterino.

Na área de Saúde Bucal, as ações de promoção alcançaram 134 pessoas, por meio das palestras sobre doenças bucais e foi feita a distribuição de 268 kits.

Também foi promovida a vacinação contra a Covid-19 para os grupos prioritários, sendo 25 aplicações de primeira dose, 126 da segunda dose, 45 vacinas de rotina do calendário e 40 contra Influenza.