Líder do Governo diz que CPI é desnecessária porque Educação já é investigada

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo (PV), se pronunciou durante sessão realizada na manhã desta terça-feira (27) sobre a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Educação. Ele alega que órgãos competentes já investigam o que se pede para ser analisado.

A instalação da Comissão foi uma iniciativa de deputados da oposição e independentes, e tem como objetivo a apuração de supostos desvios de recursos da Educação. O líder do governo na Aleac disse que a medida é desnecessária, vez que o fato já vem sendo investigado pelos órgãos de controle responsáveis.

“Tenho dito que essa CPI é desnecessária e sem apelo popular, e continuo exatamente com essa impressão. Ela é um instrumento importante, mas deve ser utilizada quando um fato não está sendo investigado por outros órgãos de controle, o que não é o caso. Não houve nada jogado para debaixo dos panos. Evidentemente se for para que a mesma ocorra, que não seja carimbada e com alvo específico, mas em cima dos supostos fatos a serem investigados. Esse é o nosso posicionamento”, pontuou.