Rutembergue Crispim é nomeado como secretário de Comunicação do Acre

Por meio do decreto 8.763, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 27, o governador Gladson Cameli nomeou o jornalista Rutembergue Crispim para exercer o cargo de secretário de Estado de Comunicação (Secom). Ele assume a função no lugar da jornalista Silvânia Pinheiro.

Rutembergue Crispim é gestor de Políticas Públicas do Estado do Acre. Possui formação em Comunicação Social/Jornalismo, pós-graduação em Assessoria de Imprensa e Marketing Político, atuou em cinco jornais impressos do estado (A Gazeta, Opinião, A Tribuna, O Rio Branco e Página 20), no site Agazeta.net e na TV Rede Vida. Tem experiência com assessoria de imprensa em diversos órgãos públicos e dentro do governo, e mais recentemente exerceu os cargos de assessor da Sesacre e de chefe de gabinete do governador Gladson Cameli.

“Esse é mais um desafio que assumo na gestão do governo Gladson Cameli e me sinto feliz pela confiança. Darei continuidade ao trabalho que a colega Silvânia vinha fazendo de forma brilhante, com a certeza de que seguiremos juntos como equipe de governo”, destacou Rutembergue.

A ex-secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, que esteve à frente do cargo por dois anos e três meses, agora passa a integrar a equipe da Secretaria de Estado da Casa Civil, na função de coordenadora.

Silvânia disse que já estava em diálogo com o governador Gladson Cameli há alguns dias para que ela ocupe uma função que o auxilie em várias ações de políticas públicas de forma mais próxima. “Estarei com o Gladson em todos os momentos e sou muito grata a ele por todas as oportunidades e a amizade que confia a mim”, declarou.

Entre as principais conquistas à frente da Secom, Silvania Pinheiro deixa como destaque a gestão do trabalho incansável de repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, designers, sociais mídias, radialistas, sonoplastas e demais profissionais da área jornalística, bem como de todo o corpo administrativo, principalmente nas campanhas de comunicação contra o avanço da pandemia de Covid-19, observando o dever institucional de manter a população bem informada em relação aos atos do Estado.

Silvânia Pinheiro ainda empenhou grande esforço pela recuperação e modernização do Sistema Público de Comunicação, com um levantamento das necessidades, otimização de recursos para a compra de novos equipamentos, principalmente para as rádios do Estado, além de celebrar uma parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).