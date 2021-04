Duarte dispara contra Pedro Longo: “não é homem de uma palavra só”     

O deputado Roberto Duarte disse em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre realizada nesta terça-feira (27) que assina o pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) tem sua assinatura porque, diz ele, não tem medo de investigar nada.

Ele criticou a declaração do Líder do Governo, Pedro Longo, quanto à falta de clima no Acre para criação de CPI. “Muito me estranha seu pedido”, disse, comparando a declaração com mais um requerimento de CPI para apurar irregularidades na Educação do Acre.

Duarte estranhou também a declaração do governador Gladson Cameli, que vê possibilidade de o Acre ficar sem recursos com a CPI. “Medo!”, vociferou o deputado do MDB.

Ele acusou o Lìder do Governo de fazer ameaças aos deputados. “Vossa Excelência está nos decepcionando”, disse, acusando Pedro Longo de não ter palavra.