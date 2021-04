Desdenhada por Gladson, base aliada deveria agradecer oposição, diz Edvaldo   

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (27) que nos últimos dias o prato principal da política foi a proposta da CPI na Secretaria de Educação.

Para ele, o simples fato de propor a CPI, depois de uma demorada espera de fatos escandalosos, é algo importante.

Vários fatos marcaram o período até chegar à CPI, incluindo a pressão pelo pagamento das empresas terceirizadas do governo. “O segundo milagre é que o governo enxergou a falta que fazem alguns parlamentares na sua base e o péssimo acordo que fez o MDB, além da necessidade de diálogo com os seus”, disse, comparando com Milagre de Santa Luzia, o de fazer enxergar as coisas.

“Nunca na história deste governo a base aliada tinha feito uma reunião tão demorada. Por isso, a base poderia mandar um ´zap´ dizendo ´valeu, obrigado´ para os deputados da oposição”, disse Edvaldo.

Para uma outra CPI, lembrou Edvaldo, não há problema mas a Mesa Diretora tem de ficar atenta que a Aleac é uma Casa de diálogos. “Nós vamos debater tudo. O que não tiver acordo, aplica-se o regimento”.