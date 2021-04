Cadmiel agradece por retomada do auxílio insalubridade mas pede extensão do benefício

O deputado Cadmiel Bonfim disse nesta terça-feira (27) que a viagem do governador Gladson Cameli aos Vales do Envira/Tarauacá e Juruá foi muito proveitosa pois deu início à várias obras benefícios do Cartão do Bem.

“Só aí o governo injetou na economia mais de R$40 milhões em investimentos”, disse, lembrando que o dinheiro vem em bom momento por causa da pandemia.

Ele agradeceu pelo retorno do auxílio insalubridade aos profissionais de saúde e segurança pública. “Espero que seja enquanto permanecer esta pandemia e não somente por mais trinta dias”, disse o deputado.

Muitos profissionais se contaminaram com a Covid-19 e morreram. Todos eles merecem esse auxílio, diz.

Ele solicitou ajuda para parceria com a Prefeitura de Feijó em melhorar o acesso ao assentamento Berlim/Recreio. Dezenas de famílias sofrem a falta de ponte no Igarapé Recreio. “Estão isolados por terra e precisam escoar a produção”.