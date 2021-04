Deputada se diz feliz em acompanhar entrega do Cartão do Bem

A deputada Maria Antônia se disse feliz em acompanhar a comitiva do governador Gladson Cameli nos municípios do Vale do Juruá, onde foram entregues Cartão do Bem às famílias pobres daquela região.

“Em nome da população de Rodrigues Alves agradeço o acesso à balsa. Foi feito um trabalho muito bom, com asfalto e iluminação”, disse a deputada, lembrando que os acidentes de trânsito eram frequentes naquele trecho.

Ele voltou a defender a implantação do Instituto Médico Legal em Brasiléia. A demora no serviço, que é providenciado por Rio Branco, aumenta o sofrimento das famílias daquela região.