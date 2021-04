A JORNALISTA Silvânia Pinheiro deixará a Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM), na próxima terça-feira, quando deverá ser publicado o seu decreto de exoneração. A confirmação foi feita na noite deste domingo, 25, ao BLOG DO CRICA.

A decisão já tinha sido tomada conjuntamente essa semana com o governador Gladson Cameli, de quem é assessora direta desde que disputou o primeiro mandato de deputado federal. Silvânia será remanejada para ocupar um cargo mais perto do governador em seu gabinete, que prepara a montagem de uma equipe de assessores para auxiliá-lo em várias ações do governo.

Silvânia foi editora-chefe de vários jornais acreanos, sendo uma das pessoas mais próximas do governador, com o qual trabalha há 15 anos. Ao Blog disse ontem que, ficará mais próxima do Gladson em todos os momentos, principalmente, agora que se caminha para um ano eleitoral, no qual o governador tentará a reeleição.

“Estarei ao lado dele como sempre estive, sempre grata por toda confiança e oportunidades de trabalhar com um líder que respeita o diálogo e a liberdade de expressão. Este é o maior legado do Gladson para mim no jornalismo”, destacou Silvânia, fez questão de ressaltar.

O BLOG teve a informação que, ela será substituída na SECOM pelo jornalista Rutembergue Crispim, com quem se afina profissionalmente.