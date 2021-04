PF prende casal destinatário de droga enviada do Acre ao Rio Grande do Norte

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, 26/4, na Praia do Meio, Zona Leste de Natal, um homem e uma mulher, de 20 e 21 anos, respectivamente, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. As detenções ocorreram em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Estadual do Rio Grande do Norte.

A ação, que também teve cumpridos dois mandados de busca e apreensão, foi decorrente de uma investigação iniciada em fevereiro deste ano logo após a PF ter flagrado na capital potiguar um indivíduo recebendo aproximadamente 4,5 quilos de cocaína enviada via postal do estado do Acre, tendo a droga sido encontrada, na época, escondida dentro de caixas de som.

Com a conclusão das investigações, o casal hoje preso foi identificado como destinatário da cocaína apreendida naquela oportunidade, a qual abasteceria pontos de venda de entorpecentes em Natal.

Após serem submetidos a exames de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), os envolvidos permanecem sob custódia na Superintendência da PF, onde aguardam transferência para o Sistema Prisional do RN.