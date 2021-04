O Diário Oficial do Estado do Acre, de hoje, 26 de abril de 2021, trás a publicação de um Termo de Adesão de Ata de Regitro de Preço pelo gabinete do Vice-Governador Major Rocha.

O Termo faz referência a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio operacional e adminstrativos, para atender eventuais necessidades do Vice-Governador Wherles Rocha, nos municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.