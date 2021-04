Estação metereológica de Aldeia dos Patos recebe manutenção     

Técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente estiveram no Alto Acre neste final de semana para manutenção da plataforma hidrometeorologica de Aldeia dos Patos, em Assis Brasil.

“Foram 14 horas de barco, muito trabalho no percurso, mas realizamos a atividade com sucesso”, relata Israel Milani, titular da Sema.

A manutenção permite ao Governo do Acre dar continuidade a prevenção das grandes cheias no Vale do Rio Acre.

O sistema do Serviço Geológico Brasileiro mostra duas estações sem funcionamento na Bacia do Rio Acre, uma delas era a de Aldeia dos Patos. A outra está na Colônia Dolores.