Energisa contrata eletricistas para várias localidades do Acre

Executar as atividades comerciais e técnicas-operacionais, emergenciais e programadas nas redes e linhas de distribuição de energia, de acordo com as Instruções Comerciais Corporativas (ICCs), Normas de Distribuições Unificadas (NDUs), Manuais de Gestão da Prevenção de Acidentes do Trabalho, observando os prazos estabelecidos nas Resoluções ANEEL;