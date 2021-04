Operação prende suspeitos de roubo de veículos da prefeitura de Plácio

Na manhã deste sábado, 24, uma operação integrada das forças de segurança pública do Acre teve como resultado a prisão de cinco pessoas, investigadas no crime de roubo. A ofensiva dos criminosos ocorreu no dia 30 de dezembro de 2020, quando roubaram camionetes da prefeitura de Plácido de Castro.

A operação deste sábado é um desdobramento do inquérito policial instauraudo para investigar o roubo desses veículos. Os alvos dos mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Rio Branco e Plácido de Castro, com a prisão de quatro pessoas.

De acordo com o delegado titular de Plácido de Castro, Danilo Almeida, no curso do inquérito já foram indiciados oito pessoas. A autoridade policial destaca que a organização criminosa que está por trás desses crimes é dotada de uma razoável sosfisticação no mundo do crime, atuando no Brasil e na Bolívia.

“Por isso o nome da Operação é ‘Carretera Serrada’, pois a ideia é inibir o fluxo de roubos nessa rota que interliga os dois países”, disse Danilo Almeida .

A ação envolveu quatro delegados de polícia e contou com o efetivo da Policia Militar de Plácido de Castro, comandado pelo Capitão Dário Almeida.

Fonte – Ascom/PC-AC