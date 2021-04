Thor Dantas: “tem pacientes que não nos dão nem um obrigado”

O médico Thor Dantas usa suas redes em geral para alertar sobre questões epidemiológicas mas neste fim de semana ele decidiu fazer algo como uma trova sobre o linha de frente do combate à Covid-19: o lado da gratidão, insensibilidade e do reconhecimento no front.

“Tem pacientes que a agente cuida, tem pacientes que a gente salva… Tem pacientes que não nos dão nem um muito obrigado… tem pacientes que fazem mimos que nos fazem chorar… A vida é assim. O ser humano é assim. A vida no front é assim… Obrigado”, diz.

Dantas é um dos que mais se destacam no enfrentamento à Covid-19 no Acre, fornecendo dados e alertas acerca da doença, além de atuar diretamente no tratamento dos pacientes.