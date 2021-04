Governo do Acre realiza agenda de assistência social no Vale do Juruá

A secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima, visitou neste sábado, 24, as Organizações da Sociedade Civil (OSC) do Juruá.

A primeira visita foi no Lar dos Vicentinos Fundação Dom José Hascher, onde foi possível alinhar sobre as necessidades da entidade e sobre o uso do cartão Auxílio do Bem.

“Aqui em nossa casa não podemos viver sem ajuda. Somos uma entidade filantrópica, justamente por causa disso, estamos sempre precisando de auxílio para tudo”, diz Irmã Simone, coordenadora do Lar dos Vicentinos.

Irmã Simone agradece a disposição da secretária Ana Paula Lima e também da coordenadora da SEASDHM do Vale do Juruá, Milca Oliveira, que são sempre muito prestativas e flexibilizam um contato direto entre elas.

Em seguida, a visita foi na Fundação Betel. A secretária voltou no Lar Ester e no Projeto Vida Nova para rever as crianças e adolescentes e saber como está o funcionamento do local neste momento pandêmico.

Salete Araújo, diretora da Fundação Betel, agradece ao governador Gladson Cameli e a secretária Ana Paula Lima pelo cuidado com as crianças acolhidas. “Agradeço em nome da Fundação Betel este cuidado de perto que sempre recebemos”, afirma.

A diretora também ressalta sobre a campanha do dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. “Para esta data, nos programamos durante todo este mês de abril e realizamos a oficina de customização com as meninas do Lar Ester”, diz.

A oportunidade é para confeccionar blusas e camisetas em alusão ao dia 18 de maio e também trabalhar com a criatividade das adolescentes.

Para a secretária Ana Paula Lima, as visitas às entidades fazem parte da agenda prioritária estabelecida pela gestão com intuito de conhecer de perto as ações das organizações que articulam como braço direito do governo do Estado com o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

As visitas do dia foram finalizadas na Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos (Apadeq). A secretária conheceu a entidade e também como os trabalhos são realizados com os homens acolhidos.