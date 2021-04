Galvez goleia juniores do Londrina por 5 a 1 no Florestão         

Galvez Esporte Clube não tomou conhecimento do Londrina EC na noite desse sábado 24.04.21, e atropelou a garotada da equipe paranaense.

A equipe Acreana se classificou para próxima fase da Copa do Brasil sub-20, e agora vai encarar o Atlético Mineiro.

O Londrina Esporte Clube publicou em sua página oficial: “A equipe juniores do Londrina Esporte Clube entrou em campo nessa tarde/ noite em Rio Branco contra o Galvez pela 1ª fase da Copa do Brasil sub-20 e foi superado por 5 a 1. O gol Alviceleste foi marcado pelo meio-campo Pedrinho. Com o resultado, o LEC se despede da competição e aguarda o segundo semestre se haverá Campeonato Paranaense sub-19″.

