Farofas ‘Sabor do Acre’ conquistam o paladar do campo-grandense

Saborosas e leves, as farofas ‘Sabor do Acre’ estão ganhando mercado em Campo Grande (MS). O modo de preparo artesanal e a matéria prima de qualidade garantem um complemento diferenciado às refeições.

Por traz do produto, está a microempresária Pâmella Camargo de Almeida que já está ficando conhecida como a Rainha da Farofa, título que ela incorporou ao próprio visual usando uma delicada coroa dourada na cabeça.

É na cozinha de casa, no Bairro Mata Jacinto, que ela produz as farofas. A farinha de mandioca vem diretamente do Acre. O produto está à disposição nos sabores: tradicional, pimenta, bacon, calabresa, alho e mel.

A farofa que lembra comida da vovó é mesmo uma receita de família que Pâmella Camargo descobriu no Acre. Ela é campo-grandense e morou em Rio Branco da infância à juventude.

Ao retornar para a Capital já adulta e casada, Pâmella matava a saudade do sabor das terras acreanas quando o sogro trazia farinha de mandioca nas visitas que fazia ao filho e a nora.

Com aptidão para culinária, Pâmella já fazia bombons caseiros para vender. Porém, devido à pandemia, as vendas diminuíram. Foi aí que ela se lembrou de algo bem ao seu gosto, as farofas do Acre.

“Peguei meu Auxílio Emergencial e comprei o primeiro saco de farinha de mandioca. Fiz a farofa em casa e comecei vendendo para os parentes e amigos. Meu esposo levava para os colegas de trabalho dele e aí a clientela foi surgindo”, relata.

Além da venda direta para os conhecidos, Pâmella passou a apresentar o produto também nas redes sociais e foi despertando a curiosidade dos campo-grandenses.

Pâmella chamou atenção também da TV MS Record e foi convidada para participar do ‘Ajuda Meu Negócio’, ação que auxilia pequenos empresários a melhorarem nos negócios.

