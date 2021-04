26 de abril é Dia Nacional de Combate a Hipertensão e médicos alertam sobre mito

A hipertensão arterial é fator de risco para as doenças cardiovasculares, responsáveis pelas principais causas de morte em nosso país e no mundo, como o infarto do miocárdio e o derrame cerebral.

A agravante, hoje, é que indivíduos hipertensos, com a pressão arterial descontrolada, figuram entre aqueles que apresentam mais possibilidades de complicações decorrentes da infecção pelo novo coronavirus, ao lado de outros distúrbios, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares pré-existentes.

O controle da pressão arterial pela adoção de hábitos saudáveis e o uso correto da medicação, quando necessária, ;e eficaz como prevenção.

Recentes estudos confirmam que, no confinamento, muitas vezes, a alimentação inadequada e o sedentarismo viram válvula de escape, aumentando as chances de descontrole da pressão arterial.

Neste momento de grave crise da saúde mundial, mais do que nunca, a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) orienta os cidadãos a reforçar os cuidados com o controle da pressão arterial.

Nos meses de abril e maio, quando se comemoram o Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão (26

de abril) e o Dia Mundial da Hipertensão (17 de maio), a SBH conclama a todos para cuidar da pressão arterial, periodicamente e com o máximo de cuidado.

Aliás, no Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão (26 de abril), a SBH realizará uma Live interativa com nutricionistas, enfermeiros, educadores físicos, médicos e psicólogos, para desvendar os Mitos e Verdades sobre os cuidados com a hipertensão arterial, por exemplo:

Se minha pressão estiver normal, posso parar de tomar remédio?

O café em excesso aumenta a pressão arterial?

Quem tem pressão alta pode fazer musculação?

A SBH ainda disponibilizará, no portal www.sbh.org.br, material informativo para ser compartilhado, além de podcasts de profissionais de Saúde com dicas indispensáveis para manter uma pressão normal.

Por fim, a SBH reforça que, dentre as medidas para a prevenção de Covid-19, é salutar ter sempre a pressão sob controle.