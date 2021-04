Testagem para Covid-19 cresce 7,3% nos abrigos socioeducativos do Acre     

Em relação à quinzena anterior, os números mostram um crescimento mais significativo na aplicação de exames sobre Covid-19 em estabelecimentos socioeducativos no Acre, onde o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) detectou crescimento de 7,3% na testagem.

O Paraná, que registrou um acréscimo de 14,8% na testagem de servidores e de 13,8% em internos, é o que mais avançou no período. O Estado se destaca na ampliação de 11,9% no número de testes para pessoas presas, seguido do Acre e do Distrito Federal (7,2%).

No Acre, os abrigos de adolescentes em conflito com a lei realizaram 72 testes nos jovens privados de liberdade e em 288 servidores. Consultado, o Instituto Socioeducativo (ISE) disse que segue o protocolo do Ministério da Saúde na testagem.

O monitoramento de casos e óbitos por Covid-19 no sistema prisional e no socioeducativo é realizado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do (DMF/CNJ), a partir de dados disponibilizados pelas autoridades locais. O acompanhamento conta com o auxílio do programa Fazendo Justiça, parceria do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a superação de desafios estruturais nos sistemas de privação de liberdade.