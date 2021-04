Mega-Sena sorteia R$22 milhões neste sábado (24). Apostas podem ser feitas até por APP

O prêmio principal da Mega-Sena está acumulado em R$22 milhões -e hoje, 24/4, tem sorteio.

As apostas devem ser feitas até às 17 horas nas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo aplicativo Loterias Caixa.

A probabilidade de vencer em cada concurso da Mega-Sena varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para as aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860, segundo informe da Caixa Econômica Federal.