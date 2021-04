Mais de 11,5 mil doses de vacina contra Covid-19 já foram aplicadas nas aldeias do Acre   

Segundo dados da Sesacre, foram confirmados 4 novos casos de Covid-19 nas aldeias do Acre, sendo dois indígenas infectados do povo Yawanawa, na TI Gregório, e um do povo Ashaninka, em Marechal Thaumaturgo. Também foi registrado óbito de um bebê de 2 meses, do povo Ashaninka, em Feijó.

De acordo com dados divulgados pelo DSEI Alto Rio Juruá e DSEI Alto Rio Purus, 7003 indígenas no Acre foram vacinados com a 1ª dose e 4578 com a 2ª dose. A campanha de vacinação segue em andamento nas Terras Indígenas no Acre.

A pandemia continua grave. Infectologistas informam sobre o surgimento de novas variantes do vírus, que são mais contagiosas. Diante desse cenário, não é possível relaxar no acompanhamento de casos nas Terras Indígenas. Os testes são muito importantes e precisam ser ampliados, assim como a vacina e as medidas de segurança para controlar a disseminação da Covid-19. A divulgação e o acesso às informações também são fundamentais para o controle da doença.

Os dados da Secretaria de Saúde do Acre deste sábado (24) não são os mesmos e parecem estar defasados.