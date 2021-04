Deputado quer suprir deficiência na hemodíalise em Sena Madureira

O deputado Marcus Cavalcante (PT do B) apresentou na sessão remota desta terça-feira (20), uma indicação solicitando da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) a instalação de uma sala de hemodiálise no município de Sena Madureira.

“Peço que a Sesacre veja a possibilidade de montar uma pequena sala de hemodiálise para atender a população daquela cidade. Com isso, desafogaríamos o hospital de Cruzeiro do Sul e, consequentemente, o de Rio Branco, e estenderíamos ainda o atendimento à população de Santa Rosa, Manoel Urbano e Feijó”, disse o parlamentar.

O deputado também apresentou indicação pedindo que o governo do Acre firme parceria com as prefeituras do interior para melhorar as vias urbanas. “Os prefeitos não contam com recursos suficientes para recuperar essas vias que ficaram ainda piores depois do rigoroso inverno. Peço então a compreensão do nosso governador”, enfatizou.

Marcus Cavalcante comemorou ainda a entrega dos primeiros cartões do Auxílio do Bem no município do Bujari. “ Mais uma ação do governo em garantir proteção social às famílias impactadas pela pandemia”, destacou.