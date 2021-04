Com antecipação salarial dos servidores, Estado põe R$271,7 milhões para circular no Acre     

O Governo do Estado coloca R$271.220.759,13 para circular na economia ao adiantar o pagamento salarial dos servidores.

Publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 23, o decreto nº 8.748, altera as restrições decorrentes da atual situação epidemiológica no âmbito do Estado para os fins de semana e determina a antecipação do pagamento dos servidores públicos. A folha de pagamento, programada para liberação financeira no dia 30 de abril foi antecipada.

As novas medidas de restrições são para garantir o controle da contaminação pela Covid-19, e que a população deve colaborar no combate ao vírus, evitando aglomerações no comércio em geral que em geral esteve funcionando neste fim de semana a partir das novas determinações de retomada da economia.