Bombeiros atendem ocorrência de acidente com vítima na capital

Na tarde desta sexta-feira, 23, bombeiros militares a caminho do 2º batalhão da capital se depararam com um acidente veicular na Avenida Amadeo Barbosa.

Segundo testemunhas, o motorista estava em alta velocidade, quando perdeu o controle do veículo, parando a metros de distância, no canteiro.

Os primeiros socorros foram realizados imediatamente no local, estacando o sangramento dos ferimentos e monitorando os sinais vitais.

Trabalhando em conjunto com o Samu e a Polícia Militar, a guarnição de salvamento do 2º BEPCIF utilizou o desencarcerador para abrir a porta do carro que estava retorcida e impedindo a retirada da vítima com segurança.

O senhor foi encaminhado para o pronto socorro da capital para o devido acompanhamento médico e exames específicos.