Suspeita de aplicar golpes na internet é presa em Rio Branco

Ascom/Polícia Civil

Após a realização de trabalho investigativo policial, a Delegacia do Tucumã procedeu, por força de mandado de prisão preventiva, a captura de A.S.R, em uma residência localizada na travessa Alto Verde, Bairro Eldorado em Rio Branco.

Ainda de acordo com a investigação, Ela é responsável pela aplicação de inúmeros golpes de estelionato na cidade de Rio Branco-Acre.

Comprovou-se durante as investigações que a investigada, que é monitorada eletronicamente, e seu comparsa, após visualizarem postagens dos mais diversos produtos na OLX , passavam-se por clientes e marcavam encontros para adquirir os produtos anunciados.

De um lado, o investigado/comparsa procedia toda a negociação por meio do aplicativo de conversas whatsapp, dizendo às vítimas que sua funcionária ou parente (irmã ou cunhada) ficaria responsável para pegar os produtos, momento em que encaminhava um comprovante de pagamento falso à vítima, a qual pensando que o dinheiro já estava em sua conta, entregava os produtos para A.S.R.

Acredita-se que mais de uma centena de crimes tenha sido aplicado pela dupla, já que A.S.R confessou, pelo menos, quase uma dezena de crimes idênticos em seu interrogatório.

A investigação segue no sentido de ide tificar mais pessoas envolvidas no cometimento de delitos correlatos e proceder com representação junto ao poder judiciário.

A Autoridade Policial responsável pela investigação, Airton Vasconcelos, aconselha a população que tenham sido vítima do crime, nos moldes acima delineados, que procurem o mais breve possível às Delegacias Regionais mais próximas do seu endereço para que colaborem com as investigações.

Presa, a investigada foi conduzida à Delegacia do Tucumã para prestar depoimento e em seguida encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla) para procedimento praxe e colocada à disposição da justiça.