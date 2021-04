Prefeita Fernanda Hassem anuncia o pagamento da 1ª parcela do 13º salário

Na manhã de quinta-feira (22), a Prefeita Fernanda Hassem realizou em seu gabinete uma coletiva de imprensa para anunciar a antecipação de cinquenta porcento do 13º salário e pagamento dos fornecedores, todo o pagamento realizado com recursos próprios, totalizando um investimento de mais de quatro milhões de reais na economia do município.

A antecipação do pagamento da metade do decimo terceiro salário, nos anos anteriores, sempre era realizado no mês de julho quando as prefeituras de todo o país recebem um aporte financeiro (1%), que auxiliava no pagamento dos servidores da prefeitura.

Segundo a Prefeita Fernanda Hassem, o pagamento que está sendo realizado é com recursos próprios. “Nós estamos realizando desde o mês de janeiro um estudo, com as secretarias de finanças e planejamento, para conseguir economizar e efetuar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos nossos servidores com recursos próprios sem precisar esperar pelo aporte financeiro que as prefeituras recebem todos os anos”, destacou Fernanda Hassem.

Para os servidores serão pagos R$3.500.00,00 e para os fornecedores serão pagos R$1.200.000,00. O anuncio da prefeita Fernanda Hassem foi realizado na prefeitura juntamente com os secretários Emerson Leão e Tadeu Hassem, presidente do Sinteac José Almeida, presidente do SINDSBRAS Francisco Dantas e o presidente do sindicato dos servidores de Brasileia Aelson.