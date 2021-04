Ministério Público e Aleac fazem doações para Juruá Solidário

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul celebrou a parceria de mais um ato realizado entre instituições públicas e o Projeto Juruá Solidário. Na tarde desta quinta-feira o Ministério Público, através da Campanha SOS Solidário, realizou a doação de 400 cestas básicas e 400 kits de limpeza, além do repasse de sabonetes líquidos e álcool em gel doados pelo Instituto Avon. A Assembleia Legislativa do Acre também participou da ação, doando aproximadamente meia tonelada de roupas. Todo material será distribuído pelo Juruá Solidário para as famílias vítimas da enchente .

A procuradora geral do MP/AC, Kátia Rejane, explicou o papel social da instituição.

“Hoje temos a satisfação de vir entregar pessoalmente esse material para contribuir com esse momento que passamos de pandemia e pós-enchente, pois nossa missão constitucional também é a defesa dos interesses da comunidade, e com isso concretizamos nosso trabalho. Ficamos felizes em entregar para um município, onde vemos a transparência como está sendo conduzida está campanha”, destacou a procuradora geral do MP, Kátia Rejane.

O Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Nicolau Júnior falou que as doações foram realizadas através da união de todos os servidores da Aleac.

“Agradeço a ajuda dos nossos servidores, onde fizemos uma campanha interna para ajudar as famílias do Acre. A gente fica feliz, pois é um trabalho em conjunto onde contribuímos com as pessoas que mais precisam”, relatou o Presidente da Aleac.

A coordenadora do Juruá Solidário, Lurdinha Lima, agradeceu o empenho de todos os envolvidos.

“Estamos recebendo uma belíssima doação do MPAC, através do SOS Acre e do Assembleia Legislativa do Acre, e enquanto Campanha Juruá Solidário só temos a agradecer. É uma doação que está chegando em um momento certo”, falou a coordenadora da campanha Lurdinha Lima .

Para o prefeito Zequinha Lima, as ações de solidariedade ajudam nos esforços realizados pela gestão em busca de ajudar as famílias que mais precisam.

“É muito bonito ver gestos como esses de solidariedade do povo acreano, das nossas instituições públicas , representadas nesse ato pelo Ministério Público e Assembleia Legislativa do Acre. Ficamos muito agradecidos, pois são benefícios que chegam na casa das famílias que mais estão precisando neste momento. Cruzeiro do Sul agradece” , finalizou o prefeito.