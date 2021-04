Governadora do Pando, na Bolívia, debate segurança de fronteira com PRF do Acre

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre recebeu na tarde da última quinta-feira (22) uma visita de cortesia da governadora, Sra. Paola Tarraxas, do Departamento do Pando, na Bolívia, e de autoridades de Segurança Pública do país vizinho.

O encontro teve como tema a segurança pública entre os dois países, sobretudo nas regiões de fronteira da Bolívia com o Acre.

Além da Sra. Paola Tarraxas, participaram da reunião o diretor de Segurança Pública, Manuel Baldiviezo, e a diretora nacional que trata sobre tráfico internacional de pessoas, Carola Arraya. Estavam presentes também o prefeito do município de Epitaciolândia/AC, Sérgio Lopes, o secretário de administração da prefeitura de Epitaciolândia e o superintendente executivo da PRF-AC.

Na ocasião, as autoridades bolivianas fizeram um convite de participação no fórum de segurança pública que será realizado na próxima quinta-feira (29), na capital do Pando, cidade de Cobija.