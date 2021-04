Giro da PM prende cinco suspeitos de tráfico de drogas e roubo em Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC

O Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar do Acre, prendeu na tarde desta quinta-feira, 23, cinco pessoas em ocorrências de tráfico de drogas, receptação, roubo e ainda cumpriram um mandado de prisão. As ações ocorreram no bairro 6 de Agosto, no 2º Distrito, e no bairro Airton Sena, na Baixada da Sobral.

Na primeira ocorrência, durante patrulhamento preventivo no bairro 6 de Agosto, nas proximidades da 4ª ponte, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita, deram voz de parada aos suspeitos, que tentaram fugir, mas acabaram detidos. Com eles foram apreendidos 32 tabletes de Skank, um tipo de maconha mais potente. Os homens assumiram que estavam vendendo entorpecentes e foram encaminhados à Delegacia de Flagrante (Defla).

Na segunda ocorrência, os militares foram acionados para apoiar uma guarnição do 1º Batalhão. Um homem armado teria roubado três celulares em via pública e havia fugido em uma bicicleta em direção ao bairro Airton Sena. Com as características, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram o suspeito saindo de uma residência. Ele foi abordado e estava com uma arma de fogo de fabricação artesanal. Os três celulares foram vendidos ao proprietário da casa de onde o autor estava saindo quando foi abordado.

A guarnição conversou com o proprietário que entregou os celulares e também foi preso, por receptação. No momento em que os policiais faziam a prisão dele, um terceiro indivíduo apareceu ni local e foi abordado e através de consulta criminal foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto. Ele também foi preso e, juntamente com os outros suspeitos, foi encaminhado à Defla para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.