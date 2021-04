Sebrae reafirma parceria com Marechal Thaumaturgo pelo Festival do Feijão

O prefeito em exercício do município de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, esteve reunido, na última terça-feira, 20 de arbil, com Jairo Negreiros, gerente Regional do Sebrae e Antônio Carlos, gerente do Banco da Amazônia. Encontro que ocorreu na sede do Centro Administrativo, do Gabinete do Prefeito, contando ainda com as presenças de colaboradores da gestão, dentre os quais o Agente de Desenvolvimento do Sebrae no município, josé Elizandro Julião.