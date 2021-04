Polícia Militar apreende toras de madeira ilegal em Acrelândia

Uma operação integrada do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), Instituto do Meio Ambiente do Acre (IMAC), com apoio da Polícia Rodovia Federal (PRF), resultou na apreensão de mais de cem toras de madeira ilegal, um caminhão, um trator e dois motosserras. A ação ocorre na BR 364 e nos ramais do Pele e Carlão, no município de Acrelândia.

Após levantamento de dados, o Batalhão Ambiental constatou que uma quadrilha do Estado de Rondônia estaria transportando madeira ilegal para o município de Nova Califórnia. Diante das informações, militares do BPA, juntamente com servidores do IMAC, foram ao local e após diligências conseguiram apreender mais de cem torras de madeira, um trator, um caminhão e duas motosserras. Uma equipe da PRF esteve no local e realizou a remoção do trator com apoio do guincho.

A operação já dura dez dias e nesse período duas pessoas foram encaminhas à delegacia de Acrelândia. O processo de retirada da madeira ainda está sendo realizado. Além disso, equipes do BPA e IMAC permanecem no local realizando diligências com o objetivo de mais alguns responsáveis pelos crimes ambientais ocorridos naquela localidade.

Fonte – Assessoria de Comunicação da PMAC