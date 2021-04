Polícia Civil deflagra operação “Culatra” e prende oito em Feijó

A Polícia Civil no município de Feijó, interior do Acre, com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deu cumprimento a sete mandados de prisão e um de busca e apreensão nas primeiras horas desta quinta-feira, 22, em vários bairros do munícipio.

A operação policial teve como seu principal objetivo prender membros de organizações criminosas.

Os mandados são oriundos do trabalho investigativo da polícia Civil, que representou junto ao Poder Judiciário pelas medidas cautelares por meio da Vara de Organização Criminosa de Rio Branco, que prontamente expediu as ordens judiciais.

Durante a ação da equipe de agentes de polícia, coordenada pelo delegado Railson Ferreira, foi possível prender A.J.P.N, 21 anos; A.P.M.S, 21 anos; F.A.N.O, 28 anos; H.S.F, 28 anos; J.R.A.N, 30 anos; L.C.B, 38 anos e M.F.S, 21 anos.

Além dos presos, vasto material comprobatório foi recolhido: anotações e celulares que comprovaram a participação dos investigados em organização criminosa.

Todos foram encaminhados à delegacia para procedimento de praxe, e em seguida conduzidos ao presidio ficando à disposição da justiça

Fonte – Ascom/Polícia Civil