PRF apreende mais de 19 kg de pasta base de cocaína no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite da última quarta-feira (21), quase 20kg de substância similar a pasta base de cocaína que tinha como destino outros estados da federação. O flagrante ocorreu no km 160 da BR-317, em Capixaba.

O veículo em questão se tratava de um Fiat Pálio que estava sendo conduzido por um homem acompanhado de uma passageira. Eles disseram vir de Brasileia mas não souberam dizer com precisão o motivo da viagem e mostraram excessivo grau de nervosismo durante o procedimento, o que levou a equipe da PRF a desconfiar e a aprofundar as verificações, realizando uma busca minuciosa no veículo.

Após ser constatada a existência de um compartimento preparado para ocultação, o condutor e a passageira, junto com o veículo foram conduzidos até a Unidade Operacional em Rio Branco para que fosse realizada a verificação do compartimento.

Com auxílio do Corpo de Bombeiros foi realizada a abertura de compartimentos visivelmente preparados no tanque do veículo, onde foi localizado 19kg e 320g de substância com característica de pasta base de cocaína e que, após realizado pré-teste com reagente, confirmou-se a suspeita dos policiais.

O homem e a mulher, junto com o veículo, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, a princípio pelo crime de tráfico de drogas.