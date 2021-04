Ninguém acerta dezenas principais e Mega-Sena acumula em R$22 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.364 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (22) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram 20 – 33 – 42 – 44 – 51 – 56.

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada pela internet.

O prêmio acumulou. O próximo concurso (2.365) será no sábado (24). O prêmio é estimado em R$ 22 milhões.

A quina teve 180 ganhadores; cada um receberá R$ 8.467,06. A quadra teve 1.719 vencedores; cada um levará R$ 1.266,57.