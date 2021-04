MPAC doa 132 cilindros de oxigênio para atender pacientes de Covid-19

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, assinou nesta terça-feira, 20, dois termos de doação formalizando a entrega de 132 cilindros de oxigênio para atender pacientes de Covid-19 no estado. A doação é fruto da Campanha SOS Acre.

A assinatura ocorreu durante solenidade no Palácio Rio Branco, tendo a presença do governador Gladson Cameli e do secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene.

Dos 132 cilindros doados, 25 já haviam sido entregues à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) viabilizando, assim, a ampliação do oxigênio para tratamento de pacientes de Covid-19 nas cidades remotas de Marechal Thaumaturgo, Jordão, Porto Walter e Santa Rosa do Purus.

“Agradeço muito ao Brasil, que acreditou na SOS Acre, e possibilitou a entrega dos cilindros de oxigênio. Estamos buscando alternativas para passar por esta crise, que já dura mais de um ano, com menos dor. Estamos, inclusive, avançando em tratativas junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) para buscar mais oxigênio. Continuem contando com o Ministério Público”, disse a PGJ.

O governador do Estado agradeceu ao MPAC por, desde o início da pandemia, está junto ao Comitê Estadual de Acompanhamento da Covid-19, sobretudo, nos momentos mais críticos. “Minha gratidão e reconhecimento ao Ministério Público. Essa iniciativa mostra a confiança e o respeito da instituição.

Agradeço à doutora Kátia Rejane e a todos os membros e servidores do Ministério Público que estão ajudando a salvar milhares de pessoas”, agradeceu o governador.

Também estiveram presentes, o procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos do MPAC, Sammy Barbosa Lopes, e a diretora administrativa da Sesacre, Moana Araújo.