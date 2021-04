Homem é preso pela PM com arma de fogo em Rodovia Estadual

Equipe do Tático do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) prendeu na noite desta quarta-feira, 21, um homem com arma de fogo. O fato ocorreu na Rodovia AC 10, bairro Alto Alegre.

Acionados via CIOSP para realizarem uma averiguação, a equipe conseguiu abordar um veículo automotor. Nas buscas foram encontradas uma pistola, Beretta 6.36, com sete munições calibre 25 intactas.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis.

Fonte – Assessoria de Comunicação da PMAC