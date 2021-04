Gladson Cameli assina ordem de serviço para recuperação da pista do aeroporto de Feijó

Em continuidade às melhorias realizadas na infraestrutura dos aeródromos do interior do Acre, o governador Gladson Cameli assinou, nesta quinta-feira, 22, a ordem de serviço para a manutenção da pista de pousos e decolagens do aeroporto de Feijó.

O investimento do governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), é de R$ 2,5 milhões. A previsão é de que os reparos sejam concluídos no segundo semestre deste ano.

A pista de 1,2 mil metros de comprimento, assim como o pátio e área de taxiamento receberão serviços de tapa-buracos, microrrevestimento asfáltico, drenagem e sinalização horizontal. Após a benfeitoria, a estrutura terá capacidade de suportar aeronaves com até 23 toneladas.

Em seu pronunciamento, o governador destacou a importância de garantir boas condições de uso aos aeródromos do interior. Cameli lembrou que o transporte aéreo tem relevante contribuição no salvamento de vidas, sobretudo durante a pandemia do coronavírus.

“Só quem vive no interior do estado sabe o valor que tem uma pista dessa. Por isso, o governo tem trabalhado muito para reformar e modernizar os aeródromos. Nesta pandemia, muitas pessoas precisaram de socorro aeromédico e, graças a Deus, foram atendidas e salvas”, observou.

Com a reforma do espaço, o governo contribui ainda com o aquecimento da economia local. A estimativa é de que até 120 empregos diretos e indiretos sejam gerados em Feijó.

Durante a solenidade, Cameli também fez a entrega oficial do novo cercamento do aeroporto. A estrutura de 3,3 mil metros de extensão foi construída de acordo com os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A proteção assegura mais segurança aos profissionais da aviação, passageiros e às próprias aeronaves que operam no local.

“O cercamento evitará que animais e pessoas não autorizadas tenham acesso à pista, evitando transtornos para as aeronaves que utilizam o local. Por determinação do governador Gladson Cameli, o mesmo trabalho será realizado nos demais aeródromos do estado”, explicou o presidente do Deracre, Petrônio Antunes.

Modernização do aeroporto de Feijó

Localizado na região central do estado, o aeroporto de Feijó é estratégico para o transporte de cargas e passageiros entre municípios do Acre e Amazonas. Durante a gestão de Gladson Cameli, o local tem recebido investimentos expressivos para a sua modernização.

No ano passado, a estrutura física do terminal de embarque e desembarque do aeródromo foi completamente reformada. Além da readequação, o espaço recebeu nova pintura e fachada, intervenções na rede elétrica e melhorias na cobertura.

Outro importante avanço foi a instalação do balizamento da pista. Quando receber a homologação da Anac, Feijó terá condições de receber voos noturnos. O aeródromo foi o primeiro do interior do estado a receber os equipamentos de iluminação.

A estrada de acesso ao aeroporto foi completamente pavimentada pelo Estado. A obra colocou fim aos atoleiros que se formavam durante o período das chuvas e traziam muitos transtornos para a comunidade local.

O vice-prefeito do município, Elson José, comemorou os investimentos realizados pelo governo acreano. “Feijó agradece o governador Gladson Cameli por tudo o que vem fazendo pela nossa população. A melhoria no aeroporto era aguardada há muitos anos por todos nós”, disse.

Presente ao evento, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Nicolau Júnior, parabenizou o governo pela atenção dada aos municípios do interior. “É muito bom ver um governador que olha para a população que vive nas cidades mais distantes da capital. Isso demonstra o compromisso de uma gestão séria e comprometida com o bem do povo”, frisou.

O evento contou ainda com a participação do secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros; do deputado estadual Cadmiel Bomfim; de autoridades locais e da população.