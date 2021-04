Sena Madureira entrega kit’s para crianças assistidas por de assistência social

Dando continuidade ao trabalho de assistências às famílias carentes de Sena Madureira, a Gestão Municipal por intermédio da Secretaria de Cidadania e Assistência Social iniciou na manhã desta terça-feira (20) a entrega de kits para crianças que são assistidas pela pasta, mais especificamente pelo programa “Criança Feliz”.

O primeiro bairro contemplado com a ação foi o Segundo Distrito, que concentra grande número de crianças que recebem assistências do poder público municipal. Outros bairros do município também serão beneficiados, sobretudo os que foram atingidos pela enchente que ocorreu no último mês de Fevereiro.

O Secretário de Cidadania e Assistência Social Daniel Herculano, destacou a realização de mais esse trabalho social em prol dos moradores. “O trabalho não para, nossa equipe continua levando assistência para as famílias senamadureirenses, entregando os kits que foram adquiridos durante a alagação. Peço desculpas à comunidade pela demora nessas ações, mas é por conta que todo serviço executado pela Prefeitura tem alguns entraves burocráticos. Nessa ação específica estamos contemplando as crianças com esse kit que contém algumas guloseimas e também um chinelo. Agradeço ao nosso prefeito Mazinho Serafim (MDB) por nos dar o apoio necessário na execução desse trabalho”, frisou o Secretário.