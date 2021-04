Cruzeiro do Sul realiza vacinação de 2ª dose para idosos acima de 60 anos

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar mais um dia de vacinação anti-covid, voltado para idosos acima de 60 anos de idade e para aplicação da 2ª dose das pessoas que receberam a vacina Astrazenica até o dia 31 de janeiro. A ação ocorre nesta quinta-feira, dia 22 de abril, no estacionamento do Teatro dos Nauas, das 8 as 13h .

A vacinação ocorrerá no formato drive-thru e para pedestres. É necessário levar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS, carteirinha de vacinação e comprovante de residência em Cruzeiro do Sul.