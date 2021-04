Bastou os senadores criarem a CPI da Pandemia cujo objeto é detonar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela Pandemia e pelo “conjunto da obra”, que a onda das CPIs se espalhou Brasil afora. 2022 é ano de eleição, uma boa hora para quem é oposição mostrar serviço ao seu público.

O Acre, filho enjeitado e carente, também quer ter a sua CPI. Porém, quem partiu na frente foram os vereadores da capital. Querem criar a CPI da caixa preta do transporte público; na esteira, os deputados estaduais de oposição e, os supostamente independentes, também querem a CPI da Educação.

Em resposta, a base do governo na Aleac quer estender a CPI ao tempo do ronca. Sobre isso diria dona Maria da pensão: “Inês agora é morta, fia”. A Operação G7, que apurou supostos crimes do programa Ruas do Povo, por exemplo, foi sepultada na Justiça Federal.

Portanto, assim como o presidente Bolsonaro, o governador Gladson Cameli deve preparar sua base de apoio na Aleac para jogar (e ganhar o jogo) com as regras pré-estabelecidas. A CPI é política, a resposta também deve ser. Ao povo, resta aguardar o próximo capítulo desses jogos vorazes do poder.

“A feiticeira, não deixarás viver “. (Exodus)

. O Brasil é um país que vive do momento, do oportunismo, da moda e da onda.

. Quando ocorrem, por exemplo, crimes hediondos, operações gigantescas de combate a corrupção como o Mensalão e a Lava Jato, os representantes do povo tratam logo de criar leis. Muitas vezes a onda passa e nada muda até o próximo desconforto social.

. O novo aliado do governador Gladson Cameli, o MDB, é linha de frente na proposta da criação da CPI da Educação.

. O objetivo da CPI da Educação não é investigar corrupção coisa nenhuma, nunca é, na verdade é desgastar ainda mais o governo Gladson Cameli.

. Mas sempre foi assim e sempre será/ O novo vem e o velho tem que parar/ O progresso cobriu a poeira da estrada/ E esse tudo que é meu nada/ Eu hoje tenho que acatar e chorar/ Mas mesmo eu vendo gente, carros passando/ Meus olhos estão enxergando uma boiada passar…

. Os desvios dos recursos destinados à pandemia em alguns estados como Amazonas e Pará são astronômicos, a justiça tá chegando.

. O prefeito Bocalom fez escolhas e deve assumi-las!

. Só Deus para tirar Sérgio Petecão do propósito de disputar o governo em 2022.

. O racha no governo começou na eleição municipal, se…deixa prá lá!

. Bom dia!