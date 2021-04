Carro roubado em Senador Guiomard já foi localizado no Belo Jardim, em Rio Branco

Ascom/Plcia Civil

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) recuperou, na tarde desta quinta-feira,22, veículo que havia sido roubado de residência rural de Senador Guiomard.

Após diligências realizadas pelos investigadores da especializada lograram êxito em recuperar o veículo que encontrava-se em uma chácara no ramal do macarrão no Belo Jardim.

O veículo teria sido subtraído mediante grave ameaça e violência na zona rural do município de Senador Guiomard no dia 20 de abril onde indivíduos fortemente armados renderam uma família e os mantiveram em cárcere privado enquanto os bens eram subtraídos.

O proprietário da chácara onde foi encontrado o veículo foi ouvido pela autoridade policial e pode responder por receptação.