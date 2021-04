Candidatos devem ficar atentos aos novos procedimentos para teste prático do Detran

Com a pandemia do coronavírus, os procedimentos para realização do teste prático de direção no pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) foram ajustados, a fim de diminuir o risco de contágio da Covid-19.

Além de reduzir o número de pessoas no local durante a realização dos testes e efetuar a higienização das mãos e a verificação da temperatura dos candidatos, é necessário que aqueles que vão realizar teste de direção de motocicletas estejam com seu próprio capacete.

“Também estamos realizando os testes de carro com os vidros baixados e, claro, exigindo uso de máscaras e maior distanciamento possível”, explica o examinador de trânsito do Detran/AC, Edvan Oliveira.

Apesar de o Acre ainda estar na bandeira vermelha, o Detran/AC segue oferecendo esse e outros serviços, sempre por meio de agendamento no site do departamento, para tentar diminuir os prejuízos a quem precisa utilizá-los.