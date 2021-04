Gladson sugere, que Cadmiel seja o interloucutor sobre pautas militares

Sugerido pelo governador Gladson Cameli, o deputado Cadmiel Bonfim será o interlocutor das pautas militares. As associações militares foram convocadas na manhã desta quarta-feira (21) e foram informadas da decisão.

Os representantes militares falaram da insatisfação em relação ao afastamento do governador para com as pautas da categoria, suposta falta de diálogo direto, sem mediadores, com as associações. Criticaram também o não cumprimento das promessas de campanha, “reiteradas mas não cumpridas em 2019 e 2020, entre elas, a concessão da titulação e do realinhamento salarial com a polícia civil”.

As associações militares continuarão as tratativas com o governo e dizem que não recuarão na cobrança da sua principal pauta, que é a valorização do profissional através dos projetos de titulação e realinhamento salarial. (Com AME).