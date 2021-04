Bolsonaro utiliza seu discurso na cúpula virtual para falar sobre o clima

O presidente Jair Bolsonaro participa, neste momento, da Cúpula do Clima. O evento virtual, que começou hoje (22) e vai até amanhã, é organizado pelo governo dos Estados dos Unidos. Bolsonaro participa por videoconferência, do Palácio do Planalto.

Foram convidados 40 países para o encontro. A cúpula antecede a 26ª Conferência sobre o Clima, a Cop26, a ser realizada em novembro em Glasgow, na Escócia. Um dos principais objetivos é impedir a elevação da temperatura média do planeta acima de 1,5 grau neste século.