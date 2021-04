Marechal Thaumaturgo vacinará ribeirinhos acima de 18 anos contra Covid-19

A Prefeitura de Porto Walter através da Secretaria de Saúde, por determinação do Prefeito César Andrade está realizando desde a Sexta-feira (16), as ações Itinerantes de Saúde do Alto Juruá.

No total, 09 comunidades rurais e cerca de 700 pessoas serão atendidas por médico, enfermeiro, dentista, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde, e técnicos em saúde bucal.