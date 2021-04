Prefeitura de Rio Branco entrega ônibus para transporte escolar

A Prefeitura de Rio Branco entregou para a Secretaria Municipal de Educação (Seme), nesta terça-feira, 20, cinco ônibus escolares para o transporte de alunos e atividades extrapedagógicas da rede municipal de ensino. São quatro veículos com ar condicionados e capacidade para 59 passageiros e um micro-ônibus para 29 passageiros.

Segundo a gestora da Seme, Nabiha Bestene, eles foram adquiridos com recursos próprios da Secretaria para auxiliar no transporte escolar e em outras ações do ensino fundamental a partir da retomada das aulas presenciais, ainda sem data, por causa da pandemia.

“Estamos comprando mais seis ônibus, Marruá Escolar, feitos para encarar estradas de chão, para atender os alunos da zona rural. Esses veículos irão ajudar o professor, por exemplo, numa aula prática, com conforto e segurança”, explicou Nabiha.

O prefeito Tião Bocalom, fez questão de dizer que os veículos foram adquiridos antes. “Esses ônibus, vamos ser justos, foram adquiridos na gestão passada e estamos fazendo essa entrega agora. Quem começou com o transporte escolar gratuito, pioneiro na Amazônia, foi eu, em 1994. Fico feliz que em 100 dias estamos fazendo essa entrega. Nós vamos acabar com o transporte de crianças em pau-de-arara, adquirindo novos veículos e recuperando ramais na zona rural, nossas crianças precisam de dignidade”, disse o gestor.